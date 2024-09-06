ИБ-эксперт Лукацкий: алгоритмы рекомендаций в Сети могут нести скрытые угрозы

Алгоритмы рекомендаций, формирующие контент для пользователя Сети, способны нести скрытые угрозы. Об этом заявил бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий в беседе с «Известиями».
Эксперт пояснил, что некорректная рекомендация товара может обернуться потерей денег. Кроме того, есть вероятность столкнуться с неверной подсказкой при выборе лекарств, которая приведет к проблемам со здоровьем.
По словам Лукацкого, подобные сценарии встречаются не так часто. Все же механизм лишь советует, а не принимает решение за человека, добавил «ФедералПресс».
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