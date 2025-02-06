ИБ-эксперт Курочкин: схемы по краже данных через Wi-Fi могут использовать в ТЦ

Представители Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России предупредили о новой схеме похищения аккаунтов в Telegram через Wi-Fi. В беседе с « Абзацем » эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин назвал основные места кражи данных мошенниками.

По его словам, подобные ситуации могут происходить повсеместно: в аэропортах и крупных торговых комплексах.

«Ставится рюкзак, в котором, например, на пауэрбанке висит точка доступа, люди ее ловят, пытаются подключиться, таким образом попадаются на крючок», — пояснил специалист.

Курочкин настоятельно рекомендовал никогда не вводить пароль или код из SMS для получения доступа к своему аккаунту. Он также отметил, что подобные методы могут использоваться и на других онлайн-платформах.