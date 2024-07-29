ИБ-эксперт Кирюшкин посоветовал тщательно удалять личные данные со смартфона перед продажей

Россияне нередко оставляют личные данные в смартфонах при их продаже, выяснили аналитики «Лаборатории Касперского». Так, 41% респондентов заявили, что находили в купленных устройствах информацию от предыдущих владельцев, сообщили «Известия».
Как рассказал руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин, неосторожность в данном случае способна обернуться серьезными проблемами.
Есть вероятность, что доступ к аккаунту получит мошенник. Злоумышленник может разослать сообщения от лица экс-пользователя с просьбой перевести денежные средства, пояснил специалист. Он призвал тщательно удалять личные данные с гаджетов.