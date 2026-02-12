ИБ-эксперт Истомин посоветовал запустить антивирус после случайного перехода по опасной ссылке

Специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин в беседе с RT рассказал, как действовать в случае перехода по подозрительной ссылке.

Эксперт рекомендовал не паниковать. Если человек не вводил личные данные или пароли, необходимо просто закрыть вкладку.

«Для спокойствия запустите проверку антивирусом и посмотрите расширения браузера — нет ли подозрительных», — посоветовал Истомин.

Также следует проверить диспетчер задач на наличие подозрительных процессов, которые могут нагружать систему, добавил сайт телеканала «Звезда».