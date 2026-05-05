ИБ-эксперт Горелкин призвал не вводить личные данные при использовании общественного Wi-Fi

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в интервью «Москве 24» предостерег от ввода личных данных при подключении к общественному Wi-Fi.

По его словам, злоумышленники могут подключиться к такой сети и перехватить историю поиска в браузере. Получить доступ к приложениям мошенникам гораздо сложнее, поэтому пользоваться мессенджерами и социальными сетями в формате приложений относительно безопасно

Для минимизации рисков специалист посоветовал заранее установить на телефон все необходимые приложения, включая мессенджеры и банковские сервисы. Это позволит безопасно пользоваться ими при подключении к любым доступным точкам Wi-Fi.