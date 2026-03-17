ИБ-эксперт Блисс посоветовал обращаться на горячую линию банка при подозрительных операциях в приложении

При обнаружении подозрительной активности в мобильном приложении банка или при случайной передаче данных мошенникам следует связаться с горячей линией финансовой организации. Об этом сообщил заместитель руководителя по информационной безопасности компании «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT .

По его словам, номер для связи обычно размещен на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте

«Попросите заблокировать карты и временно ограничить доступ к интернет-банку. Параллельно смените пароли от личного кабинета и привязанной почты, включите двухфакторную аутентификацию, если она еще не активна», — посоветовал эксперт.

Если злоумышленники успели списать средства, необходимо сообщить об этом оператору. Банк может инициировать возврат спорных транзакций, и в некоторых случаях деньги удается вернуть.

Далее рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, даже если сумма ущерба кажется незначительной. Такие обращения помогают правоохранительным органам выявлять и пресекать преступные схемы.