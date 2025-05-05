Отключение мобильного интернета и телефонной связи в Москве в праздничные дни может служить средством усложнения управления беспилотниками противника. Такое мнение высказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснил эксперт, автономная навигационная система дронов полагается на сигналы GPS, которые в Москве и других больших городах подвергаются искусственному вмешательству, вызывая сбои в работе навигационных устройств.

«Геолокация также определяется по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи. Поэтому глушение мобильной связи вместе с интернетом способно затруднить наведение дрона», — отметил специалист.

По его словам, еще одна причина временного прекращения работы мобильных сетей заключается в предотвращении активации дистанционно управляемых взрывных устройств.