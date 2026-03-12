ИБ-эксперт Бедеров сообщил, что приложения с агрессивной геолокацией незаметно убивают батарею смартфона

Некоторые приложения незаметно для пользователя потребляют много энергии смартфона. Наибольший расход энергии происходит из-за работы программ в фоновом режиме, сообщил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT .

Эксперт объяснил, что приложения с агрессивной геолокацией, такие как карты, такси и сервисы доставки, а также мессенджеры и социальные сети активно потребляют ресурсы устройства. Для отображения уведомлений приложения устанавливают соединение с сервером, получают данные и обрабатывают их, что приводит к расходу энергии.

Особенно много энергии, по словам специалиста, потребляет автоматическая синхронизация с облаком. Бедеров рекомендовал проверять раздел «Расход энергии приложениями» на Android и графу «Активность фона» на iOS.