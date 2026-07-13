ИБ-эксперт Бедеров предупредил, что бездействие с SIM-картой может привести к потере номера

Если абонент не совершает платных действий в течение 90–180 дней, его номер может быть признан неиспользуемым и повторно продан оператором. Об этом сообщил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT .

По словам специалиста, после перехода номера к новому владельцу, он получает доступ ко всем сервисам, где для восстановления пароля используется только СМС-подтверждение. Если пользователь не перепривязал свой номер, злоумышленник может войти в его аккаунт на «Госуслугах», в мессенджер или онлайн-банк.

Бедеров отметил, что даже «неактивная» сим-карта при утере или передаче несет риски. На ней могут быть сохранены старые контакты и черновики СМС.