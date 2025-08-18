ИБ-эксперт Бедеров предложил ограничить MAID в телефоне для защиты от рекламы

В смартфонах на iOS и Android есть идентификатор мобильной рекламы MAID (Mobile Advertising ID). Он собирает информацию об устройстве и его пользователе, включая поведение в приложениях и местоположение. На основе этих данных формируется «профиль интересов», который позволяет показывать актуальные объявления в интернете. В беседе с « Газетой.ru » директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров назвал MAID инструментом слежки.

По его словам, эффективность функции можно ограничить в настройках смартфона. На Android это делается в разделе «Защита и конфиденциальность», где можно удалить рекламный ID и отказаться от персонализации. На iOS аналогичные настройки доступны в меню «Конфиденциальность и безопасность».

Эксперт отметил, что технология MAID применяется не только рекламодателями, но и разнообразными компаниями-аналитиками, поставщиками данных, разработчиками программного обеспечения, а также правительствами различных государств для осуществления отдельных видов мониторинга населения.