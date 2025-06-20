ИБ-эксперт Бедеров посоветовал сменить пароли аккаунтов на фоне новостей об утечке

По информации, опубликованной Cybernews, киберпреступники получили доступ к огромному количеству паролей. Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с RT подчеркнул, что пользователям не стоит поддаваться панике, но и не следует игнорировать угрозу.

Чтобы минимизировать риски, Бедеров порекомендовал сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию.

«Используйте уникальные комбинации паролей длиной от 12 символов с цифрами, буквами и спецзнаками», — предложил специалист.

Он также посоветовал установить менеджер паролей, который поможет снизить риски повторного использования комбинаций. Кроме того, эксперт призвал не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и СМС, добавил сайт телеканала «Звезда».