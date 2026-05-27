ИБ-эксперт Бедеров отметил необходимость проявления здоровой паранойи в отношении возможного мошенничества

Здоровая паранойя в отношении возможного мошенничества должна всегда присутствовать. Об этом заявил председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с радиостанцией Sputnik .

Он напомнил о существовании множества нюансов, связанных с различными формами воздействия аферистов.

«Это и глубокий анализ социальных профилей потенциальных жертв, у которых на страницах в соцсетях ищут различные опасные, провокационные, не совсем корректные высказывания», — предупредил специалист.

По его словам, преступники используют методы скрытого привлечения к дропперскому трудоустройству. Жертвам предлагают работу с хорошей зарплатой и направляют на легитимный сайт банка для оформления карты, которая затем используется для незаконных операций.