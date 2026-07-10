ИБ-эксперт Алабин указал на проблему использования личных данных в паролях

Создание надежного пароля — важная часть обеспечения безопасности личных данных в интернете. Однако многие продолжают использовать простые и легко угадываемые комбинации, которые могут привести к взлому аккаунтов. Советами поделился руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин в беседе с KP.RU .

По его словам, хороший пароль должен содержать символы разного регистра, спецсимволы и цифры. Однако проблема заключается в том, что многие люди используют легкодоступную информацию, такую как даты рождения или номера домов. Данный подход делает пароли уязвимыми.

Важно придумать уникальную последовательность цифр, не связанную с повседневной жизнью. Кроме того, следует использовать для разных сервисов разные пароли.