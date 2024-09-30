ИА «Время Н»: за прошедшую неделю на дорогах Нижегородской области зарегистрировали 86 ДТП

Госавтоинспекция Нижегородской области зарегистрировала 86 ДТП в регионе за минувшую неделю. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наиболее распространенными причинами аварий стали нарушение скоростного режима, а также правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Всего в авариях погибли 10 человек, еще 102 получили травмы различной степени тяжести, рассказала старший инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции региона Кристина Афанасьева.