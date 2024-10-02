ИА «Время Н»: Нижегородская область планирует отреставрировать более 200 объектов культурного наследия

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед в разговоре с ИА «Время Н» сообщил о планах властей отреставрировать в регионе более 200 объектов культурного наследия в ближайшие годы.

Только до конца текущего года должны завершиться работы на 27 объектах, которые находятся в разных населенных пунктах.

Меламед также отметил, что сейчас власти решают вопрос о выделении денег на проведение противоаварийных работ в кинотеатре «Родина».