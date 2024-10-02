ИА «Время Н»: Нижегородская область планирует отреставрировать более 200 объектов культурного наследия

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед в разговоре с ИА «Время Н» сообщил о планах властей отреставрировать в регионе более 200 объектов культурного наследия в ближайшие годы.
Только до конца текущего года должны завершиться работы на 27 объектах, которые находятся в разных населенных пунктах.
Меламед также отметил, что сейчас власти решают вопрос о выделении денег на проведение противоаварийных работ в кинотеатре «Родина».
Коломенский завод тяжелых станков отметил 110-летие
Зеленский провел кадровые перестановки во внешней разведке
Гимназию имени Татищева в Клину капитально отремонтируют к августу 2025 года
Системы ПВО сбили под Курском ракету и три дрона ВСУ
Правоохранители задержали банду создателей криптовалютных сервисов для хакеров
Около 1,2 тонны гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подольске ко Дню города
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте