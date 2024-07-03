ИА «Время Н»: более 70 пар поженятся в Нижегородской области в День семьи, любви и верности

Руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова рассказала, что в День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, в регионе поженятся 78 пар. Об этом написало ИА «Время Н».

Она отметила, что на регистрацию брака в «красивую» дату 24.07.2024 было подано около 150 заявлений, а на 24.08.2024 — 250 заявлений. Отметить торжество 08.08.2024 собираются 240 пар, добавила Краснова.

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