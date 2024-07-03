03 июля 2024 15:11 ИА «Время Н»: более 70 пар поженятся в Нижегородской области в День семьи, любви и верности
Руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова рассказала, что в День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, в регионе поженятся 78 пар. Об этом написало
ИА «Время Н».
Она отметила, что на регистрацию брака в «красивую» дату 24.07.2024 было подано около 150 заявлений, а на 24.08.2024 — 250 заявлений. Отметить торжество 08.08.2024 собираются 240 пар, добавила Краснова.
05 июля 2024 00:02 Эффект бабочки. Почему прогнозы погоды до сих пор неточные
Сегодня 23:55 Припортовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области
Сегодня 23:48 Музей для фанатов «Гарри Поттера» открылся в Кашире
Сегодня 23:46 Два человека заживо сгорели в микроавтобусе при ДТП на МКАД
Сегодня 23:38 В Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов
Сегодня 23:33 Шестилетняя девочка сломала позвоночник в детсаду в Петербурге
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте