ИА «Время Н»: более 430 ДТП произошло в Нижегородской области из-за неисправности машин с начала года
С начала 2024 года в Нижегородской области зарегистрировали 439 аварий, которые произошли по причине неисправности автомобилей. Об этом ИА «Время Н» рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что 76 человек в этих ДТП погибли, еще 647 получили травмы.
Сотрудники ГАИ призывают автомобилистов быть более аккуратными на дорогах, своевременно проверять исправность автомобилей и заранее подготовиться к зиме.
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела мастер-класс в Капотне
Коммунальная служба устранила аварийные деревья в лесопарках Дубны
Посетитель кафе в центре Москвы открыл стрельбу
Старинные монеты нашли сортировщики подмосковных КПО в ноябре
Педагоги из Дубны стали участниками всероссийского конкурса профмастерства
«Ждите!» Полянский анонсировал ответ России на каждый виток эскалации
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте