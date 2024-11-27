ИА «Время Н»: более 430 ДТП произошло в Нижегородской области из-за неисправности машин с начала года

С начала 2024 года в Нижегородской области зарегистрировали 439 аварий, которые произошли по причине неисправности автомобилей. Об этом ИА «Время Н» рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что 76 человек в этих ДТП погибли, еще 647 получили травмы.

Сотрудники ГАИ призывают автомобилистов быть более аккуратными на дорогах, своевременно проверять исправность автомобилей и заранее подготовиться к зиме.