ИА «Время Н»: 11 042 ребенка родились в Нижегородской области с начала года
Руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова во время пресс-конференции рассказала о количестве родившихся детей в регионе с начала 2024 года. Об этом написало ИА «Время Н».
Так, за первое полугодие в регионе появились на свет 11 042 ребенка. По данным Красновой, это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Мальчиков родилось больше — 5 652, а девочек — 5 390. Больше всего детей появилось на свет в январе и июне.
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