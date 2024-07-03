ИА «Время Н»: 11 042 ребенка родились в Нижегородской области с начала года

Руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова во время пресс-конференции рассказала о количестве родившихся детей в регионе с начала 2024 года. Об этом написало ИА «Время Н» .

Так, за первое полугодие в регионе появились на свет 11 042 ребенка. По данным Красновой, это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Мальчиков родилось больше — 5 652, а девочек — 5 390. Больше всего детей появилось на свет в январе и июне.