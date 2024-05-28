ИА НСН: введение акциза на медицинский спирт приведет к удорожанию почти всех препаратов

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган в беседе с ИА НСН оценила предложение Минфина сделать подакцизными товарами медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства.

По словам эксперта, введение акциза на медицинский спирт приведет к удорожанию почти всех лекарственных препаратов.

«Фармацевтическая промышленность сейчас одна из немногих отраслей, которая в РФ развивается, она прибыльная, мы поставляем продукцию за рубеж. Вы хотите ударить курицу, которая несет золотые яйца?» — задалась вопросом Дараган.

За предприятиями, которые производят спирт, итак установлен пристальный контроль. Эксперт считает, что у них нет возможности сделать «шаг в сторону».