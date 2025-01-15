ИА НСН: теплая погода сохранится в средней полосе России в ближайшие дни

До праздника Крещения включительно в средней полосе России сохранится теплая погода с отклонениями от нормы на 6-8 градусов. Об сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ИА НСН .

Он уточнил, что небольшие изменения температуры возможны на севере страны, где столбики термометров будут колебаться от 0 до -10 градусов. Это касается Мурманска, Архангельска и Нарьян-Мара. Однако в центральной части России, от Пскова до Нижнего Новгорода, температура останется в пределах от -1 до +3 градусов.

В Воронеже, Липецке и Тамбове дневная температура поднимется до 2-4 градусов тепла. В восточных регионах, на Средней Волге и Урале, погодные условия будут больше напоминать зиму с температурой около -7 градусов.

Шувалов также предостерег, что пик похолодания на европейской территории России ожидается 25–26 января.