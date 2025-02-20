ИА НСН: таксопаркам необходимы надежные машины с большим ресурсом пробега

Председатель Координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с ИА НСН выразил обеспокоенность отсутствием адекватной замены автомобилям, покинувшим рынок из-за санкций.
Он подчеркнул, что таксопаркам необходимы надежные машины с большим ресурсом пробега и доступными ценами, но предложения Lada и китайских аналогов не соответствуют этим требованиям.
Попков также упомянул недовольство таксистов автомобилями Lada, отметив их технические недостатки и завышенные цены.
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