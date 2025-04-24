ИА НСН: среднестатистическим донором в России считается мужчина чуть старше 30 лет

Среднестатистическим донором в России считается работающий мужчина чуть старше 30 лет. Об этом ИА НСН сообщил участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб.

Однако это далеко не всегда так — среди сдающих кровь много и девушек-студенток, и женщин старше 30. Есть даже целые донорские семьи.

Тригуб подчеркнул, что встретить донора можно где угодно: «Если посмотреть на любое большое скопление людей, на свой трудовой коллектив, на своих соседей, на людей в магазине, то среди них обязательно будет донор».

Кроме того, эксперт отметил, что в нашей стране распространено разовое донорство. Многие сдают кровь лишь однажды, поэтому существует проблема с привлечением постоянных доноров.