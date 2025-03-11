ИА НСН: создание аналога Steam потребует десятков миллионов долларов инвестиций

Эксперт в области игровой индустрии и директор по развитию игрового направления в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с ИА НСН высказал мнение, что создание аналога игровой платформы Steam потребует десятков миллионов долларов инвестиций. По его мнению, этот проект мог бы реализовать «Яндекс», который недавно приобрел «Игромир».

Других компаний, которые могли бы заняться созданием аналога, Пименов назвать не смог. Есть компания «Леста Игры», но у нее уже есть своя платформа, добавил эксперт.

Steam удаляет деструктивный контент по запросам ведомств и соблюдает российское законодательство, напомнил собеседник. Он также отметил, что попытка создать аналог Steam не нова, но никто даже близко не подошел к его популярности и оборотам.