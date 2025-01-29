Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе с ИА НСН сообщил, что компенсация взносов на капитальный ремонт в размере 50-100% станет значительной поддержкой для многодетных семей.
При этом, как отметил собеседник, такая мера повлияет на бюджет жилищно-коммунального хозяйства совсем незначительно.
«Инициативу я поддерживаю. Сегодня в Москве, например, уже действуют скидки для многодетных в размере 50%», — добавил Крохин.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала о разработке законопроекта, который подразумевает компенсацию многодетным семьям взносов за капитальный ремонт.
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