Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе с ИА НСН сообщил, что компенсация взносов на капитальный ремонт в размере 50-100% станет значительной поддержкой для многодетных семей.

При этом, как отметил собеседник, такая мера повлияет на бюджет жилищно-коммунального хозяйства совсем незначительно.

«Инициативу я поддерживаю. Сегодня в Москве, например, уже действуют скидки для многодетных в размере 50%», — добавил Крохин.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала о разработке законопроекта, который подразумевает компенсацию многодетным семьям взносов за капитальный ремонт.