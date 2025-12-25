Хуснуллин выразил надежду, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению затрат на строительство

На стоимость жилья оказывает влияние множество факторов, один из ключевых — финансовый. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, есть надежда, что снижение ставки приведет к уменьшению затрат на строительство. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Хуснуллин подчеркнул: «Если у нас будет достаточно трудовых ресурсов, производительность труда будет более высокая, соответственно, цены не будут так расти».

Еще один важный фактор — объем предложений на рынке. Чем больше строится жилья, тем ниже его цена. Сейчас основная задача — активизировать строительство, но при высокой ставке это затруднительно. Поэтому обсуждаются меры, которые помогут подготовиться к увеличению объемов строительства при условии снижения ставки.

Ранее Хуснуллин отмечал, что крупнейшим инвестором в России является население, и важно сохранить его средства. Он также подчеркнул необходимость объективной борьбы с инфляцией для обеспечения развития отрасли недвижимости и завершения начатых проектов.