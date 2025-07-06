Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) — это психическое заболевание, для которого характерно «широчайшее самомнение грандиозности, потребность в восхищении и отсутствие эмпатии». Если человек постоянно стремится угождать окружающим, это может быть явным признаком того, что его родитель имел нарциссические черты характера. Профессор Бехари, директор Центра когнитивной терапии в Нью-Джерси и специалист по работе с людьми, страдающими НРЛ, указала на один из главных признаков воспитания нарциссом: неспособность говорить «нет», сообщил «Взгляд» .

«Они не умеют говорить: "Я важен, у меня есть потребности"», — поделилась эксперт в интервью для HuffPost.

По словам доктора Крейга Малкина, психолога, дети родителей-нарциссов часто чувствовали себя больными, сумасшедшими или эгоистичными, когда выражали свои элементарные потребности. В результате они вырастали безвольными. Это происходит потому, что нарциссы часто стремятся к высоким достижениям и социальному статусу ради одобрения.

Кроме того, специалисты отмечают, что дети нарциссов часто испытывают трудности с формированием собственного достоинства. Это связано с тем, что нарциссические родители часто пытаются реализовать свои амбиции через детей, подталкивая их к выбранной ими карьере.

Наличие нарциссического родителя может также привести к отчуждению между братьями и сестрами, поскольку они конкурируют за внимание, и один ребенок часто получает похвалу, а другой — обвинения и обиды.

Однако специалисты утверждают, что этот разрушительный цикл можно прервать. Дети нарциссов, которые сталкиваются с оскорблениями и унижением, могут изменить ситуацию, если будут усердно работать над своими эмоциональными навыками.