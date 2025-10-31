Отсутствие дирижерской палочки у дирижера — явление обычное. Об этом заявил художественный руководитель симфонического оркестра «Орфей» Сергей Кондрашев в беседе с « Вечерней Москвой ».

По его словам, дирижеры хоров вовсе не применяют палочку. Данный инструмент изначально появился именно в музыкальном театре.

«Так как музыкантам в полутемной оркестровой яме было трудно рассмотреть жест дирижера», — пояснил эксперт

Также Кондрашев поделился мнением о том, как привить любовь к классической музыке. Так, регулярное посещение концертов с простыми и знакомыми программами может стать хорошим началом, добавил RT.