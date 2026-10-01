Художница Суханова отметила, что раскраски по номерам помогают тренировать руку

Художница Суханова объяснила, что попадание кистью в участок размером три миллиметра без выхода за контур требует точного контроля нажима и угла, поэтому руки тренируются с каждым часом работы. При этом глаза не напрягаются, а монотонное раскрашивание снижает тревожность по тому же принципу, что вязание или пазлы, пишет «Москва 24».

По ее словам, композиция и светотень в таких наборах уже выстроены, а краски смешаны на фабрике. Именно этим навыкам в художественной школе учат годами, поэтому работы выглядят плоскими: четкие границы создают эффект мозаики вместо плавного тона. Суханова считает, что начать карьеру художника таким способом вряд ли получится, но хобби может стать первой ступенью к осознанному рисованию. Она посоветовала смешивать собственные оттенки, размывать границы влажной кистью и вести работу от темного к светлому, а затем повторить сюжет на чистом холсте без схемы.