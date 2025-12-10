Художница Русских связала тусклое освещение в квартире с депрессивным настроением

Резкое яркое освещение вечером действует подобно чашечке крепкого кофе перед сном. Об этом рассказала художница, скульптор и арт-исследователь Дарья Русских в беседе с Life.ru .

Она пояснила, что организм принимает сигнал и бодрствует, хотя человек жаждет покоя после напряженного трудового дня. Глаза начинают испытывать дискомфорт, мозговая активность сохраняется, а внутреннее напряжение возрастает.

По словам эксперта, недостаточное и тусклое освещение комнаты, лишенной естественного света, оказывает совершенно иной негативный эффект: постоянное подавленное состояние и чувство хронической усталости.

Русских посоветовала заранее редусмотреть различные варианты освещения для утреннего и вечернего периодов.