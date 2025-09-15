Художница Довлатова отметила, что в будущем будут востребованы специалисты, работающие на стыке творчества и технологий

Художница в сфере VR Олеся Довлатова поделилась с сайтом «Страсти» секретами заработка на цифровом искусстве. Она утверждает, что уже сейчас есть несколько направлений для получения прибыли: живые VR-шоу, персональные заказы, создание контента для рекламы и клипов с использованием VR и ИИ, а также участие в коммерческих проектах для брендов.

По мнению Довлатовой, важно не забывать о любви к своему делу. «Если заниматься только ради денег, работы будут пустыми, без энергии», — отмечает она.

Художница предсказывает, что в будущем будут особенно востребованы специалисты, умеющие работать на стыке творчества и технологий, например, VR- и AR-художники, художники, работающие с ИИ, медиа-художники и дизайнеры интерактивного опыта.

Довлатова рассказала, что ее работы выставлялись и продавались как напрямую, так и на аукционах. Цены варьируются от 35 тысяч рублей за небольшую цифровую работу в NFT-формате до 300 тысяч рублей за VR-шоу с созданием картины.