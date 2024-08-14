Художник Иван Глазунов заявил, что искусство может быть опасным оружием

Ректор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, искусство может быть опасным оружием.

По словам художника, искусство всегда выражает какие-то духовные ориентиры и ценности, порой совсем бездуховные.

«Были более чистые времена, когда и искусство чисто, а были чудовищные времена, когда искусство становилось опасным оружием — так тоже бывало, и сейчас есть», — сказал он.

При этом он добавил, что скандальные перформансы на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже искусством не являются. По мнению Глазунова, это обычная провокация.

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