Хозяин знаменитых бутовских коз пока не решил, пойдет ли завтра в Зюзинский суд, где состоится рассмотрение иска столичного комитета ветеринарии, требующего запретить ему содержать мелкий рогатый скот с нарушениями законодательства. О своем отношении к происходящему пенсионер рассказал в беседе с 360.ru.

«Хрен с ними! Кого они судить будут? Коз? Они ничего не могут сделать. Это моя собственность, пошли они все», — подчеркнул Валерий Борисович.

Тут же он отметил, что пока не принял окончательного решения, идти завтра на заседание или нет.

«У меня сердце болело, не знаю, смогу ли я завтра пойти. Во сколько там [начало]?» — поинтересовался пенсионер.

По его мнению, на повестке суда будет стоят совсем «глупый вопрос». Вероятно, никаких нарушений в содержании своих коз Валерий Борисович не видит.

Аналогичным образом реагировал он и на новость о том, что комитет обратился в суд из-за прогулок его рогатых питомцев по улицам. Тогда мужчина отмечал, что ветеринарная служба не могла подать в суд, поскольку поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы.