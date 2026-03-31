HR-специалист Зеленкова дала советы, как убедить руководство повысить зарплату

Директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова в интервью изданию «Газета.Ru» поделилась рекомендациями по тому, как правильно просить о повышении зарплаты.

По мнению эксперта, одна из распространенных ошибок — фокусировка разговора исключительно на личных обстоятельствах. Зеленкова отметила, что гораздо эффективнее будет подчеркнуть свою ценность для компании, указав на взятие на себя дополнительного функционала, увеличение объема проектов или достижение конкретных результатов, написало радио Sputnik.

Сравнение себя с коллегами также не является лучшим аргументом, предупредила HR-специалист. Вместо этого она рекомендует оперировать собственными показателями, такими как выполнение KPI, рост выручки по проекту, сокращение затрат или улучшение процессов.

Зеленкова подчеркнула, что ультимативная форма беседы может подорвать шансы на повышение зарплаты. Фраза вроде «если зарплату не пересмотрят, я уйду» может быть воспринята руководителем как попытка манипуляции. Вместо этого эксперт советует обозначить свои карьерные ожидания и готовность обсуждать варианты развития внутри компании.

Для успешного разговора с руководителем необходимо заранее подготовиться, считает Зеленкова.