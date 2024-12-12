HR-специалист Султанова рассказала, что 13-й зарплаты не будет в случае финансовых проблем у компании

Премию в конце года, также известную как 13-я зарплата, можно не получить, если компания испытывает финансовые трудности. Об этом «Известиям» рассказала независимый HR-специалист, карьерный консультант Зилина Султанова.
По ее словам, компания могла не выполнить поставленный в начале года план или не достичь поставленных целей. В таком случае можно забыть про дополнительную выплату.
Кроме того, добавила эксперт, в договоре может быть просто не прописаны условия подобного премирования. Многие работодатели специально не указывают их, чтобы защититься в случае финансовых сложностей.
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