HR-специалист Пак заявила, что наличие хобби дает работнику преимущество

Баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, хобби и увлечениями (work-life balance) стал важной тенденцией на российском рынке труда, подчеркнула HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак. Она объяснила радио Sputnik, зачем это необходимо.

По словам эксперта, наличие work-life balance способствует снижению уровня стресса и предотвращает эмоциональное выгорание, а также увеличивает вовлеченность сотрудников в работу. Люди начинают избегать механического повторения повседневных задач.

Такой баланс также способствует повышению продуктивности, поскольку позволяет человеку переключаться с рабочих обязанностей на время для отдыха. Ранее работников ценили за переработки, однако сейчас многие начинают задаваться вопросом, умеют ли специалисты хорошо управлять своим временем и поддерживать баланс. Таким образом, переработки становятся препятствием для сложной концентрации и решения задач, что уже осознают работодатели.

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