HR-специалист Пак призвала россиян не обновлять резюме без цели
HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак обратила внимание на проблему, возникающую на рынке труда. Она рассказала «Газете.Ru», что сотрудники, не планирующие смену работы, обновляют свои резюме на платформах поиска вакансий, что приводит к искажению реального положения дел на рынке труда.
«Работодатели, увидев новые анкеты, приглашают кандидатов на интервью и нередко получают отказ. В результате количество откликов растет, но число действительно заинтересованных в смене работы соискателей сокращается», — объяснила Пак.
Она отметила, что собеседования полезны для поддержания навыка самопрезентации, но существуют менее рискованные способы тренировки: выступления на совещаниях, подготовка презентаций и отчетов, рассказы о реализованных проектах коллегам и руководству.