HR-специалист Пак призвала россиян не обновлять резюме без цели

HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак обратила внимание на проблему, возникающую на рынке труда. Она рассказала «Газете.Ru» , что сотрудники, не планирующие смену работы, обновляют свои резюме на платформах поиска вакансий, что приводит к искажению реального положения дел на рынке труда.

«Работодатели, увидев новые анкеты, приглашают кандидатов на интервью и нередко получают отказ. В результате количество откликов растет, но число действительно заинтересованных в смене работы соискателей сокращается», — объяснила Пак.

Она отметила, что собеседования полезны для поддержания навыка самопрезентации, но существуют менее рискованные способы тренировки: выступления на совещаниях, подготовка презентаций и отчетов, рассказы о реализованных проектах коллегам и руководству.