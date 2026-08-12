HR-специалист Лоикова призвала не есть в офисе рыбу и чипсы

HR-специалист Зулия Лоикова посоветовала не приносить к рабочему столу пахучие и громко хрустящие продукты, сообщает «Абзац» .

Лоикова объяснила, что дискомфорт коллегам могут создавать рыба и морепродукты, особенно консервированные, жареные и копченые. В этот список она также включила блюда с чесноком и луком, яичные салаты, капусту, брокколи, кимчи и копчености.

По словам специалиста, сотрудников также отвлекают чипсы, сухарики, сырые овощи, яблоки, морковь, попкорн и шуршащие упаковки. Такая еда нарушает пищевой этикет в общем рабочем пространстве, передает kp.ru.

«Неправильный выбор обеда может испортить репутацию. Запахи и шум вызывают раздражение, которое копится в общем пространстве», — пояснила Лоикова.

HR-специалист посоветовала обедать на кухне, в кафе или на улице, а после еды проветривать помещение. Она отметила, что в некоторых компаниях сотрудникам запрещают держать еду и даже чашки за рабочими столами.