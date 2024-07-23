HR-специалист Лоикова: найти работу после долгого перерыва поможет актуализация знаний

За время отдыха потенциального сотрудника могло многое измениться. Найти работу после долгого перерыва поможет отслеживание тенденций рынка труда и актуализация знаний, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, соискателю важно ознакомиться с задачами в вакансиях и проанализировать, что из этого он уже умеет, а чему надо подучиться. Также можно попробовать сходить хотя бы на одно собеседование и понять, каких навыков не хватает.
Лоикова напомнила, что ценность любого сотрудника увеличивает грамотно составленное резюме.