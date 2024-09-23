HR-специалист Лоикова: грамотно составленное резюме поможет соискателям без опыта быстро найти работу

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24» дала советы соискателям, как быстро найти работу без необходимого опыта.

По словам эксперта, главное иметь умеренную настойчивость и грамотно составленное резюме. Если нет опыта, кандидат может указать информацию, в каких мероприятиях он участвовал и какой деятельностью занимался.

«Если вы были, например, волонтером, старостой или возглавляли какое-то движение, что показывает организаторские способности, обязательно укажите все в резюме», — пояснила специалист.

Тем, у кого нет опыта, стоит правильно продать свои навыки и объяснить готовность развиваться в чем-то конкретном, добавила Лоикова.