HR-специалист Кириллова рассказала, как грамотно попросить о повышении зарплаты

Директор по персоналу подразделения «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Екатерина Кириллова поделилась с Life.ru рекомендациями, как правильно говорить с руководством о повышении зарплаты.

По мнению эксперта, для начала стоит проявить себя в работе: участвовать в новых проектах, расширять зону ответственности, взаимодействовать с другими подразделениями.

«Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя», — приводит аналогию Кириллова.

Руководство чаще замечает и продвигает тех, кто показывает хорошие результаты и стремится к развитию. Если вопрос повышения дохода актуален уже сейчас, не стоит начинать разговор с фразы «мне нужны деньги». Лучше подчеркнуть свою ценность для компании и готовность брать на себя дополнительные задачи.

Важно показать руководителю свою готовность развиваться и брать на себя больше ответственности. В таком случае он может предложить конкретные варианты роста.

Однако если руководитель реагирует на аргументированную позицию стандартными фразами вроде «потом посмотрим» или «сейчас не время», не стоит тратить силы на уговоры. Возможно, имеет смысл вернуться к разговору позже или рассмотреть другие проекты внутри компании.