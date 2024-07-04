HR-специалист Ельская: если в офисе температура превышает +28 градусов, работник имеет право уйти на час раньше

Если в офисе температура воздуха превышает +28 градусов, то, согласно Трудовому кодексу, сотрудник компании имеет право уйти на час раньше. Об этом изданию «Узнай.ру» рассказала HR-специалист Юлия Ельская.

В отдельных случаях работник может договориться с начальником об удаленном формате работы. Иногда работодатели разрешают приносить с собой настольные вентиляторы. В редких случаях фирмы закупают большие вентиляторы по просьбам сотрудников во время жары.

По слова Ельской, наличие кондиционера в офисе вовсе не означает, что всем сотрудникам будет комфортно работать. Многие вынуждены выключать прибор из-за нежелательных последствий в виде простуды.

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