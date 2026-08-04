HR-специалист Быханов отметил, что работодатели стали чаще выбирать на руководящие должности кандидатов старше 40 лет

В России работодатели все чаще отдают предпочтение кандидатам старше 40 лет, особенно на руководящие должности. Так, 75% успешно закрытых вакансий в этой категории занимают именно представители старшего поколения. Об этом рассказал генеральный директор кадровой компании Cornerstone Вячеслав Быханов в разговоре с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, за последние несколько лет количество приглашений на интервью для соискателей в возрасте от 40 до 55 лет выросло на 50%. При этом число запросов на специалистов с опытом работы от 15 лет увеличилось на 40%, отметил сайт URA.

Быханов добавил, что теперь работодателей больше интересует, как скоро кандидат начнет приносить результат, а не его возраст.