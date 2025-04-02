HR-профайлер Баркова: ключевая мотивация школьников — комфорт работы, а не ее престиж

Современная молодежь не стремится к учебе и работе, где требуется высокая квалификация. Молодые люди хотят легкого успеха и выбирают профессии с «низким стартом»: идут в ассистенты, SMM-специалисты, контент-мейкеры или рилсмейкеры. Об этом ИА НСН рассказала HR-профайлер Дарья Баркова.

Как отметила специалист, молодое поколение привлекают не какие-то курсы по повышению эффективности, а те блогеры, которые транслируют только легкую сторону работы. У молодежи складывается впечатление, что это своего рода «волшебная таблетка».

«Если посмотреть на поколение школьников, ключевая мотивация у них — комфорт, а не престиж: это актуально для порядка 70-80% молодых людей», — подчеркнула Баркова.

Она добавила, что сейчас свыше 80% российских предприятий испытывают дефицит кадров.