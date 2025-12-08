HR Lab: 48% россиян признались, что отказываются от повышения из-за страха потерять соцпакет

Исследование «HR Lab. — Лаборатории HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование» показало, что 48% россиян не согласны на повышение в должности, если для этого нужно будет отказаться от льгот, корпоративных программ и соцпакета. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Указанные респонденты признались, что предпочитают финансовую стабильность на старой должности.

«Сегодня финансовая устойчивость становится приоритетом не только для опытных сотрудников, но и для тех, кто только начинает карьерный путь. Даже самые молодые специалисты внимательно оценивают гарантии», — отметила директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование» Алиса Безлюдова.

Исследование также показало, что для 67% опрошенных работников важнее всего оказалась регулярная и предсказуемая зарплата. Почти половина участников (43%) подчеркнули значимость наличия корпоративных привилегий, компенсационных выплат и программы дополнительного медицинского обслуживания (ДМС), добавили «Известия».