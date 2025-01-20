HR-консультант Свитковская: молодежь выбирает работу курьером из-за гибкого графика

Средняя зарплата курьеров превысила 100 тысяч рублей. Эта профессия стала одной из самых востребованных на российском рынке труда. Популярность работы связана с быстрым вознаграждением и отсутствием жесткой дисциплины. Такое мнение высказала владелец консалтинговой компании «HR-тренд» Юлия Свитковская в интервью «ФедералПресс».

Специалист отметила, что молодежь предпочитает курьерскую деятельность из-за гибкого графика и возможности получать деньги сразу. Однако Свитковская уверена, что не все молодые люди уйдут в курьеры.  Это обусловлено физической нагрузкой и строгой дисциплиной во время рабочих смен. Рост популярности курьерской службы связан с развитием маркетплейсов, но этот тренд не будет вечным, подытожила эксперт.

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