HR-консультант Свитковская: молодежь выбирает работу курьером из-за гибкого графика

Средняя зарплата курьеров превысила 100 тысяч рублей. Эта профессия стала одной из самых востребованных на российском рынке труда. Популярность работы связана с быстрым вознаграждением и отсутствием жесткой дисциплины. Такое мнение высказала владелец консалтинговой компании «HR-тренд» Юлия Свитковская в интервью «ФедералПресс» .

Специалист отметила, что молодежь предпочитает курьерскую деятельность из-за гибкого графика и возможности получать деньги сразу. Однако Свитковская уверена, что не все молодые люди уйдут в курьеры. Это обусловлено физической нагрузкой и строгой дисциплиной во время рабочих смен. Рост популярности курьерской службы связан с развитием маркетплейсов, но этот тренд не будет вечным, подытожила эксперт.