HR-консультант Болгова указала на риски корпоративных выездов на природу

По словам эксперта по подбору персонала, в неформальной обстановке скрытые проблемы коллектива могут стать явными. Если в команде есть базовое доверие и уважение различий, то общий отдых может укрепить связь между коллегами. Однако если в коллективе уже есть напряжение или токсичная культура, то выезд на природу может усилить эти проблемы.

Болгова пояснила, что на корпоративе на природе привычные механизмы самоконтроля ослабевают, что может привести к неловким ситуациям и нарушению границ. В результате люди могут не сближаться, а, наоборот, дистанцироваться друг от друга. Особенно это заметно в поведении руководителей.

Эксперт подчеркнула, что начальник не должен терять границы и переносить рабочие отношения в избыточную «дружбу», так как это может размывать его управленческую позицию. Корпоратив не должен становиться проверкой на лояльность, отметила Болгова. В противном случае сотрудники могут задуматься об увольнении.