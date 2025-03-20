HR-эксперт: женщины и новички чаще других подвергаются буллингу на работе

В России от унижений со стороны начальства чаще страдают женщины, новые сотрудники и высококвалифицированные специалисты. Об этом заявила HR-эксперт Юлия Цыганкова в пресс-центре ИА НСН .

По ее словам, из-за строгой иерархии давление руководителя часто не считают буллингом, воспринимая как норму.

«В 2021 году компания МТС совместно с проектом „Компании для всех возрастов“ проводила исследование, согласно которому чаще всего подвергаются буллингу женщины, новички на работе и квалифицированные специалисты», — сообщила эксперт.

Когда такие сотрудники приходят работать под начало некомпетентных руководителей с низкой самооценкой, пояснила Цыганкова, их стараются выжить.