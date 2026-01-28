HR-эксперт Волкина назвала попытки работодателя заставить сотрудника уволиться по собственному желанию незаконными

HR-эксперт Оксана Волкина сообщила «Абзацу» , что попытки работодателя заставить сотрудника уволиться по собственному желанию являются незаконными и могут быть рассмотрены трудовой инспекцией и судом.

Эксперт пояснила, что доказательствами незаконного увольнения могут служить скриншоты переписок, видео- и аудиозаписи. Хотя инспекция не требует заверения этих материалов у нотариуса, суд может потребовать подтверждения их подлинности.

Ведение аудиозаписи разговоров без предупреждения руководителя в таких случаях законно и не требует предварительного уведомления. «Угрозы, посылы, переговоры, намеки в аудио-, видео-, текстовом формате – все это нужно зафиксировать как последующие доказательства», – отмечает Волкина.

Если увольнение происходит вынужденно, и сотрудник сможет доказать убытки в суде, работодатель будет обязан выплатить компенсацию морального вреда. Сумма компенсации определяется судом в зависимости от обстоятельств дела, обычно в пределах 10–20 тысяч рублей, иногда до 50 тысяч рублей. Кроме того, работодатель обязан будет возместить подчиненному дни простоя.