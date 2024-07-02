HR-эксперт Валинуров: работодателям необходимо вкладываться в развитие сотрудников

Многие работодатели хотят нанять сразу готовых сотрудников «под себя». Однако им следовало бы больше вкладываться в развитие работников, заявил HR-эксперт Ильгиз Валинуров в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, рынок труда формируют именно работодатели. То есть, как работодатели развивают, обучают своих сотрудников, такими они и становятся. Не бывает так, чтобы на все позиции были сразу готовые кандидаты именно под конкретные запросы компании.

Именно с помощью конкретных программ обучения можно избежать дефицита кадров, отметил Валинуров.

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