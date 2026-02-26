HR-эксперт Цыганкова отметила, что четверть россиян сталкивались с травлей со стороны начальства

В России наблюдается тревожная тенденция: многие сотрудники увольняются, не найдя нового места работы, из-за стресса, профессионального выгорания и травли в коллективе. Об этом сообщила ИА НСН HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова.

По информации, опубликованной в СМИ в феврале 2026 года, с моббингом на рабочем месте сталкивались 76% работников российских компаний. Наиболее распространен случай травли со стороны непосредственного руководителя.

«Более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства и даже иногда травле. У нас до сих пор бытует мнение, что "я — начальник, ты — дурак". Сотрудники, возможно, в такой обстановке не идут отстаивать свои права», — отметила специалист.

Цыганкова добавила, что хотя законодательная база в России подготовлена хорошо, люди зачастую не обращаются за защитой своих прав.